開催：2026.3.31会場：オリオールパーク結果：[オリオールズ] 2 - 5 [レンジャーズ]MLBの試合が31日に行われ、オリオールパークでオリオールズとレンジャーズが対戦した。オリオールズの先発投手はクリス・バジット、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。1回表、4番 ジェーコブ・バーガー 初球を打っ