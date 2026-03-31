山形市に、待ちわびた春の便りが届きました。 県内有数のサクラの名所として知られる霞城公園で、きょう午前サクラの開花が宣言されました。 【写真を見る】【速報】山形市の桜の名所・霞城公園でサクラが開花春ですね！ 山形市の霞城公園では、きょう午前10時に、市の担当者がサクラの開花を宣言しました。去年、そして例年と比べても8日も早い開花となり、過去2番目に早いということです。 この早い開花を後押ししたのは、