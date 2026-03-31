（CNN）イラン議会の安全保障委員会は、ホルムズ海峡を通航する船舶を規制し通航料を徴収する計画を承認した。同委員会の委員が発表した。ホルムズ海峡は世界の石油供給量の約5分の1が通過する戦略的要衝。イラン国営放送（IRIB）は30日、同委員会の計画は「イランの主権的役割と軍の役割を強化する」ためのものだと報じた。IRIBによると、この計画には、海峡に対するイランの管理・監視を強化することを目的とした複数の重要な要