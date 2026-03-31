お笑い芸人で俳優のマキタスポーツ（56）が31日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優との2ショットを披露した。現在山梨と東京の2拠点生活を送っているマキタスポーツは「そっちはどうだ、こちはこうさ」（原文ママ）と書き出し、山をバックにした自身と俳優の東出昌大の2ショットをアップ。東出は2020年、女優の唐田えりかとの不倫が原因で女優の杏と離婚。杏は22年8月に3人の子供とともにフランスへ移住し、東出は