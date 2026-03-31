【大西純一の真相・深層】日本フットボールリーグ（JFL）で注目のトライアルが行われている。Jリーグと同様に今年から8月開幕に移行するため、100年構想リーグと同じような特別大会JFLカップが行われているが、90分勝利の勝ち点を4にしたのだ。16チームを東西2ブロックに分けて1回戦総当たりで対戦し、1位同士がホーム＆アウェーで決勝、2位同士が3位決定戦を行う。90分間で同点の場合は、PK戦を行うのは100年構想リーグと同じ