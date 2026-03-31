中道改革連合は３０日、国会内で「安定的な皇位継承に関する検討本部」の初会合を開き、党見解のとりまとめに向けた議論に着手した。執行部は「最大公約数での議論の前進」を目指すが、立憲民主党と公明党の出身議員の間で意見集約が難航する恐れもある。中道改革の笠浩史本部長は会合冒頭、「皆さんの意見を踏まえながら、どういった形で集約していくのか議論したい」と述べた。４月１５日にも再開される各党・会派の代表者を