岡本vs菅野の元巨人対決が実現海の向こうで夢の対決が実現した。大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は30日（日本時間31日）、本拠地ロッキーズ戦に「7番・三塁」で先発出場。ロッキーズの先発、菅野智之投手との元巨人対決に、熱くなるファンが続出した。2回2死ランナーなしの場面で実現した。前日にメジャー初本塁打を放っている岡本に対し、今季初登板の菅野の投球術が冴えわたる。変化球でカウントを稼いでフルカウ