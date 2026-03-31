日本代表主将のＭＦ堂安律（２７＝Ｅフランクフルト）が、国際親善試合イングランド戦（３１日＝日本時間４月１日、英ロンドン）を目標に掲げる北中米Ｗ杯優勝の試金石とした。試合会場となるウェンブリースタジアムで行った３０日の練習後、取材に応じた堂安は、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング４位との対戦を前に攻略をイメージした。「こういう相手に球際で勝てないとＷ杯優勝はないと思っている。球際の勝率は５０