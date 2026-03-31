Snow Man・目黒蓮が、4月7日発売の雑誌「LEE」（集英社刊）5月号に初登場。さらに、特別版の表紙を単独で飾り、インタビューで“ほっとする時間”を語った。【写真】お花を手にやさしい笑顔「LEE」5月号特別版より目黒蓮今回の特別版表紙では、春らしい爽やかなストライプシャツに身を包み、リラックスした微笑みが印象的な目黒。誌面では、「ほっとする場所、ほっとする時間。」をテーマに、6ページにわたるインタビューも