◆米大リーグマーリンズ４―９ホワイトソックス（３０日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が３０日（日本時間３１日午前７時４０分開始予定）、敵地・マーリンズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場。メジャー史上最長に並ぶデビュー４戦連続本塁打はならなかったが、１安打で連続試合安打を継続した。序盤のリードを守り切ったホワイトソックスはシーズン初白星を挙げた