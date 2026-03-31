トッテナム監督にデ・ゼルビ氏が就任間近イングランド1部トットナムが、新指揮官としてロベルト・デ・ゼルビ氏の招聘に近づいている。イゴール・トゥドール前暫定監督の解任を受け、後任の最優先ターゲットとして交渉を進めている。英紙「ガーディアン」が報じたところによると、月曜日に行われた追加交渉を経て、就任の可能性が一段と高まった。デ・ゼルビ氏は母国イタリアの複数クラブで指揮を執り、ウクライナ強豪シャフタ