高松東警察署 高松市で男性（25）に暴行を加えてけがをさせたとして、東かがわ市の会社員の男（22）と香川県三木町の無職の男（21）が30日、さぬき市の土木作業員の男（21）が31日、傷害の疑いで逮捕されました。 高松東警察署によりますと、3人は3月27日午後11時55分ごろから28日午前0時15分ごろの間、高松市の飲食店駐車場で、男性の頭を凶器で殴ったり蹴ったりする暴行を加え、頭や顔などに全治約2週間のけがを負わせた