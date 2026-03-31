佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の31日の天気をお伝えします。30日は福岡県内各地で、今シーズン一番の暖かさになりました。最高気温は福岡で23.6℃、太宰府で25.6℃、久留米や黒木（八女市）では3月の観測史上、最も高い気温を更新しました。 「桜情報」 季節を先取りした陽気に、桜の開花も大きく進みました。久留米市の発心公園や朝倉市の甘木公園、福岡市の油山市民の森などで続々