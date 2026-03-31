記事ポイントNYで20年以上活動する日本人ラッパーOmen44が、2026年3月24日に新曲「Da Games People Play」をリリース現大統領スピーチとMLKの「I Have a Dream」を対比させた構成が、ヒップホップ本来の社会的使命を体現The Buffalozプロデュース＋女性バックコーラスにより、社会批評と普遍的なメッセージが美しく融合した一曲 NYのヒップホップシーンで20年以上キャリアを積む日本人ラッパーOmen44が、アメリカの政治・移民