記事ポイント令和8年4月1日から16歳以上の自転車違反者に「青切符」制度が適用されますながらスマホ・ブレーキ不良などが青切符の対象で、酒酔い運転や事故発生時は赤切符となります反則金を納付すれば刑事手続きに移行せず、前科がつかない仕組みです 2026年4月1日から、自転車の交通違反に「青切符」制度が導入されます。これまですべて赤切符で処理されていた自転車の違反が、内容や態様に応じて赤切符と青切符に分かれま