記事ポイント施工管理アプリ「Kizuku」のMVP賞に2025年度は2社が選出ファーストホームがトーク機能活用で電話件数を1日50件から10件未満に削減別川製作所が自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務を一元管理 コムテックスは、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」の優れた活用により現場の効率化を実践した企業を表彰する「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」の受賞2社を発表しています。電話件数を1日50件から10件未満へ削減した