マクドナルドの季節限定メニューとして、人気サイドメニュー「ベーコンポテトパイ」が2026年も登場。サクサクのパイ生地から溢れ出す、ホクホクのポテトにスモーキーなベーコン、オニオンなどの具材に、ミルクを使用したとろ〜りクリーミーなフィリングが絶妙なハーモニーの一品です☆ マクドナルド「ベーコンポテトパイ」2026 価格：180円(税込)〜販売期間：2026年4月8日(水)〜5月下旬(予定)販売時間：全営業時間