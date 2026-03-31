記事ポイント熱海エリア2件目の投資として温泉旅館「シオン熱海」を取得フルリノベーション＋敷地内増築で全室露天風呂付きラグジュアリー旅館へ再構築予定2027年3月期までに全国ホテル・旅館へ合計500億円の投資を計画 NBIホールディングスは、静岡県熱海エリアの中心地・小嵐町に位置する温泉旅館「シオン熱海」を取得し、熱海エリアで2件目となる不動産投資プロジェクトを始動しています。フルリノベーションと敷地内への