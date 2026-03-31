リサが20代最後の誕生日を華やかに過ごした。30日、リサは自身のSNSに「愛する人たちと一緒に過ごした最後の20代」というコメントとともに写真を公開した。写真の中でリサは、真珠や貝殻、ビーズなどで作られた小さなビキニにスカートを合わせ、ビーチでポーズを取っている。別の写真では、大きなケーキを抱えて笑みを浮かべたり、目の前に用意されたケーキを見つめて笑ったりする姿も見せた。すらりとしたスタイルと美しい笑顔が