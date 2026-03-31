記事ポイント医師Dr.マイケル・リーが立ち上げた「スローエイジング」特化ウェルネスブランド臨床エビデンスに基づく7種のサプリメントで健康寿命の延伸をサポート定期購入で全商品15%OFF・NMNや植物性プロテインなど多彩なラインナップ レイコップが、医師監修のウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」を発表し、2026年3月17日よりサプリメントの販売を開始しています。「スローエイジング」をコンセプトに