緊迫するイラン情勢。29日、ホルムズ海峡を通らずに原油のタンカーが日本に到着しました。その一方で、静岡県内では燃料が手に入りにくくなり特産サクラエビやシラスの漁も制限を受ける事態にガソリンだけではない生活へのさまざまな影響とは…。（アメリカトランプ大統領）Q.来週イランと合意できる？「できると見ているすぐかもしれない」29日機内で記者団の取材に応じたトランプ大統領。「イランとの交渉は極めて順調に