米国のある漁師が5時間にわたる死闘の末、重さ227キロに達する超大型のメカジキを釣り上げ、話題を集めている。27日（現地時間）、米フォックスニュースなど外信によると、フロリダ州カジョー・キーで釣り船を運営するホセ・ロドリゲス・ジュニア船長（25）が先月18日、重さ約480ポンド（約218キロ）のメカジキを釣り上げることに成功した。これはここ数年の間にフロリダキーズ海域で捕れたメカジキの中で指折りの大きさに挙げられ