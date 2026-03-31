記事ポイント燃料タンクに入れるだけでエンジン内部をケアできる燃料添加剤CeO2（酸化セリウム）配合によりDPF詰まりや燃費悪化を抑制2026年4月1日よりAmazonで発売、5％割引＋ポイント5倍キャンペーンも実施 ザーレン・コーポレーションから、燃料タンクに入れるだけでエンジンコンディションを維持できる燃料添加剤「SLUDGE BUSTERS（スラッジバスターズ）」が登場します。CeO2（酸化セリウム）を配合し、DPFの詰まりや燃費