記事ポイント中企業では推進担当者と経営層の意識ギャップが大きく、サステナビリティ推進の障壁となっています担当者を含む全立場の約半数が「自分ではやりたくない仕事」と感じており、組織浸透が深刻な課題人事評価へのサステナビリティ項目導入は約8割が賛成し、制度化の心理的土壌が形成されています 企業のサステナビリティ推進担当者と経営層・一般社員の間に、大きな認識ギャップが存在することが明らかになっていま