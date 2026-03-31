記事ポイント能登半島地震の教訓から最新技術・マンション対策まで全6本の防災動画をYouTubeで視聴できるBS日テレ放送では収録しきれなかった関係者取材映像も含む拡張版コンテンツ帰宅困難・孤立・マンション復旧など現代人が直面しやすいテーマを網羅した実践的な内容 日本損害保険協会は、BS日テレと共同制作した防災番組の内容を動画コンテンツとして公式YouTubeチャンネルで公開しています。能登半島地震の体験を活かし