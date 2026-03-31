焼け野原となった東京の街並み、防空壕の前で身を寄せ合う家族、そして出征していく兵士たちの表情……。東京大学大学院情報学環の渡邉英徳教授が庭田杏珠氏とともに手掛けた『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』（光文社新書）に掲載される写真はそのどれもが強烈で、各所で大きな反響を呼んでいる。【画像】死者8万人以上が出た東京大空襲直後の銀座、炎上する名古屋城、破壊され尽くした那覇の廃墟を眺めるアメリ