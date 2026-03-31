アメリカ・トランプ大統領は29日、記者団に対してイランとの「合意は近い」との見通しを示した。こうした中、ホルムズ海峡封鎖の代替ルートとして紅海を経由した最初の原油タンカーが日本に到着した。しかし、親イラン武装組織フーシ派による新たな不安が広がっている。トランプ大統領楽観的見通しも「カーグ島」に言及29日、激しく破壊された建物。攻撃を受けたのは、イランの首都テヘランにある科学技術大学だ。先制攻撃から1