原子力規制委に報告書を提出する中部電力の豊田哲也原子力本部長（右）＝31日午前、東京都港区中部電力は31日、浜岡原発（静岡県）の耐震データ不正問題で、不正の内容や経緯をまとめた報告書を原子力規制委員会に提出した。同日午後に林欣吾社長が本店（名古屋市）で記者会見して内容を説明する。規制委は1月、原子炉等規制法に基づく報告徴収命令を中部電に出し、3月末までに報告するよう求めていた。中部電は外部の弁護士で