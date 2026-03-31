陸上自衛隊は31日、熊本市の健軍、静岡県の富士の両駐屯地に、研究開発を完了した長射程ミサイルを部隊配備したと発表した。ミサイルの名称は健軍に置いたのが「25式地対艦誘導弾」、富士は「25式高速滑空弾」にすると明らかにした。