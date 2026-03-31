トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の「他愛もない、スバラシな毎日」を描いた連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）が、3月27日に最終回を迎えた。フィナーレの興奮冷めやらぬ中、3月30日からは4夜連続でスピンオフドラマも放送中だ。【写真】「伝説の回」とSNSで賞賛された初めての“手つなぎ散歩”物語は、ヘブンを喪い失意の底にいたトキが周囲の後押しを得て「ふたりの他愛もない日々」を回想した『