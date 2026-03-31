政府は31日、中東情勢の長期化が懸念される中、「中東情勢に関する関係閣僚会議」の第2回会合を開催した。高市総理大臣は、会合で挨拶し、「ナフサをはじめとする、エネルギー源でない石油関連製品など中東情勢に伴い供給制約を受ける可能性がある重要物資についても、医療、農業、容器包装などに関係するものも含め安定供給確保に万全を期してほしい」と関係閣僚に呼びかけた。その上で、「特に、国民の皆様の命に直結するものと