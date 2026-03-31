新潟地方気象台は31日、新潟市中央区でソメイヨシノが開花したと発表しました。新潟地方気象台によりますと中央区の鳥屋野潟公園にあるソメイヨシノの標本木で5輪以上のサクラが咲いていることを確認し、サクラが開花したことを観測しました。平年より8日早く、去年より6日早い開花ということです。3月31日の開花は統計のある1953年以来、過去4番目の早さで、3月の開花は4回目の観測となるということです。