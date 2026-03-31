全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、首都圏を囲む日本初の環状国道「国道16号」を巡りました。（この記事では道情報だけをまとめてご紹介します） 【写真を見る】“海上国道”を有する日本初の環状国道「国道16号」軍用道路として整備された歴史と遺構とは【道との遭遇】 首都圏を囲む日本初の環状国道「国道16号」 東京から放射状に伸びる主要な国道を外周でつなぎ、