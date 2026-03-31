旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■春の訪れ正解：桜難易度：★★☆☆☆独特の香りが魅力です桜とはバラ科サクラ属に属する植物で、日本では春を象徴する花として親しまれてきました。多くの人にとっては“眺めるもの”という印象が強いのですが、実は桜は観賞だけでなく