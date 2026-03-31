ドイツ代表は現地３月30日、国際親善試合でガーナ代表を２−１と撃破。勝利したものの、現地メディアは称賛どころか厳しく評価した。ドイツニュースサイト『WAZ』は、「低調なパフォーマンス、ぐらつくドイツ代表チーム――ナショナルチームは、まだまだW杯の準備ができていない」と手厳しく報じた。試合はシュツットガルトのMHPアレーナで行なわれ、45＋３分に相手のハンドで獲得したPKをカイ・ハバーツが決めて前半に先制