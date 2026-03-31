2018年７月２日の“ロストフの悲劇”。ロシアW杯のラウンド16で、日本はベルギーを相手に２点をリードも、追いつかれ、終了間際に被弾。無念の逆転負けを喫した。だが、その後は欧州勢を相手に、日本は負けていない。2021年のセルビア戦（１−０）、22年のカタールW杯ではドイツ（２−１）、スペイン（２−１）を連破。クロアチアにはPK戦負けも、記録上はドローだ。23年のドイツ戦（４−１）、トルコ戦（４−２）、そして直近