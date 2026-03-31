ビデオリサーチコミュニケーションズは3月31日、きのう30日からスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の関東地区での視聴率を発表した。【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！『風、薫る』の初回番組平均視聴率は個人で8.3％、世帯は14.9％だった。前回の『ばけばけ』は個人8.7％、世帯16％。『あんぱん』は個人