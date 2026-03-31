大阪市内の不動産の所有者になりすまし、売却代金をだまし取ろうとするなどした「地面師」事件に関与した疑いで逮捕された男性３人について、大阪地検が不起訴としました。 33歳の男性は、司法書士の松本稜平被告（34）と共謀し、大阪市北区の不動産の所有者になりすまし、不動産会社から売却代金約４億円をだまし取ろうとした詐欺未遂などの疑いで逮捕されました。 また、50歳と57歳の男性は松本被告と共謀し、道頓堀の土