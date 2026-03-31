2001年に第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』が公開されて以来、世界中で愛されてきた映画『ハリー・ポッター』シリーズ。2011年に公開された『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』をもって大団円を迎えたが、その後も『ハリー・ポッターと呪いの子』が舞台化されるなど、高い人気を誇ってきた。【写真】「コレジャナイ感…」ファンが違和感を抱くスネイプ役の俳優ドラマ版『ハリー・ポッター』の制作を正式発表そんな中、ワ