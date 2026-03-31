31日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午前10時現在は前日比09銭円安ドル高の1ドル＝159円86〜89銭。ユーロは26銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円44〜46銭。中東情勢の混乱で原油価格の高騰が続くとの見方から「有事のドル買い」が先行した。一方、政府・日銀による為替介入への警戒感もあり、小幅な値動きとなった。市場では「原油価格の動向次第の展開が続きそうだ」（外為ブローカー）