スカウトが見た選抜2026の逸材〜投手編昨春の選抜を制した横浜の織田翔希、昨夏の甲子園を制した沖縄尚学の末吉良丞、そして昨春の選抜で最速152キロをマークし、夏はベスト４入りを果たした山梨学院の二刀流・菰田陽生（はるき）。今春の第98回選抜大会では、昨年から甲子園を沸かせてきた３人が顔を揃えた。大会前は「BIG３」の競演と盛り上がったが、横浜と沖縄尚学はいずれも初戦敗退。さらに菰田も初戦で骨折し、２回戦以