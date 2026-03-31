カーリング女子ロコ・ソラーレの吉田知那美が３１日、自身のインスタグラムで退団することを発表した。チームも正式に発表した。カーリングファンに衝撃が走った発表。吉田知は自身のインスタグラムで「春の柔らかな陽射しが温かく、心地よい季節になってきました。そんな今日、３月３１日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と記した。「１２年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい