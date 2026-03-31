貫地谷しほり（40）が31日、インスタグラムを更新し「本日2026年3月31日をもって所属事務所ABP inc.との契約を満了し退所することとなり、4月より独立することとなりました」と、中学2年から26年所属した事務所を退所し、独立すると発表した。「中学2年生の頃スカウトされこの世界に入りました。夢を持った事もなかった私に人前に立ってお芝居をするという大胆な夢を与えてくれました。辛抱強く寄り添ってくれて26年。これまでの経