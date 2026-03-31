F1第3戦・日本GPレビュー（後編）◆レビュー前編＞＞アストンマーティン・ホンダの日本GP予選は、ついにキャデラック勢にも負けて、最下位の21位・22位。トップ集団はおろか、中団グループからも2.9秒、中団グループの下位からでも1.7秒もの後れを取った。高速コーナリング性能と長いストレートでのパワーが求められる鈴鹿では、両ドライバーとも苦戦することを覚悟していた。金曜はマシンバランスの悪さにかなり苦しみ、土