F1第3戦・日本GPレビュー（前編）アストンマーティンとホンダは、13万人の大観衆が埋め尽くした日本GPを全力で戦った。その結果は、セーフティカーでギャップが縮まったところからレース後半のわずか25周で1周遅れ、トップから2分も遅れてのフィニッシュという、極めて厳しい現実だった。ようやく完走できたアストンマーティン・ホンダphoto by BOOZYレースを終えたホンダの折原伸太郎トラックサイドゼネラルマネジャーは