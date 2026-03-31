緒方孝市のセ・リーグ順位予想（投手編：緒方孝市が広島の投手陣を分析中継ぎから転向の栗林良吏など、急務だった先発陣の整備は「戦える目処がついた」＞＞）いよいよ、今年も幕を開けたプロ野球。セ・リーグは、昨シーズンの王者・阪神が巨人との開幕カードで勝ち越し。また、広島が中日に、ヤクルトがDeNAに３連勝という形でスタートしたが、はたしてどんなシーズンになるのか。長らく広島の中心選手として活躍し、同チーム