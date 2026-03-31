緒方孝市の広島戦力分析投手編（野手編：緒方孝市は今季の広島について「近年で一番」 開幕から活躍するルーキーを中心に、野手の競争が激化＞＞）緒方孝市氏に聞く広島の戦力分析の投手編では、課題だった先発ピッチャーの整備、野手と同じく飛躍が期待できる若手などについて語ってもらった。開幕３戦目で完封勝利を挙げ、祝福を受ける栗林良吏（右）photo by Kyodo News【先発転向の栗林、新外国人のターノックにも期待】