● マーリンズ 4 − 9 ホワイトソックス ○＜現地時間3月30日ローンデポ・パーク＞ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が30日（日本時間31日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・指名打者」でフル出場。5打数1安打で開幕4試合連続安打をマークし、チームの今季初勝利に貢献した。開幕カードのブリュワーズ戦で衝撃の3試合連続本塁打を放った村上。メジャー新人タイ記録となる4戦連発の期待がかかる第1打席は、相手の先発右