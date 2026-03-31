コロラド・ロッキーズの菅野智之投手（36）が現地時間30日のブルージェイズ戦に先発登板。5回途中1失点という投球で勝敗付かずに降板した。開幕からの連敗を止めるべく迎えた新チームでの初登板。初回を無失点で立ち上がると、2回裏には巨人時代のチームメイトである岡本和真を空振り三振に仕留め、三者凡退を記録した。打線が1点を先制した直後の3回裏、1番スプリンガーに2号同点ソロを被弾。それでも4回表に再び1点の援護