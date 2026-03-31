谷原章介さん＝松嶋愛撮影俳優・谷原章介さんが店長としてイチオシの漫画を紹介する「谷原書店・漫画部」。今回は、漫画家・岡崎京子さんによる『東京ガールズブラボー』（宝島社）を取り上げます。僕が高校生の頃に出合った岡崎京子さんの『東京ガールズブラボー』。1990年から92年にかけて連載され、夢中になって読みました。作者の岡崎京子さんは、80年代から90年代にかけて活躍した漫画家です。1996年に交通事故で重傷を負